СПОРТ

Шарапова призвала болельщиков к общению и опубликовала свой номер телефона

22:46 04/04/2020

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в соцсетях свой номер телефона. Спортсменка обратилась к подписчикам с просьбой писать ей во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Мы все вместе оказались в этой ситуации. Я получила новый номер и оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «Привет», – написала 32-летняя Шарапова в Twitter.

Позже в Instagram она объяснила, что пока может ответить только подписчикам из США и Канады. Теннисистка выразила надежду, что вскоре сможет общаться и с болельщиками из других стран.



