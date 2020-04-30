СПОРТ

Шарапова и Уильямс сразятся на благотворительном онлайн-турнире

03:10 30/04/2020

Известные теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс сыграют в парном благотворительном теннисном онлайн-турнире Stay Home. Он состоится 3 мая, отмечается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кроме Шараповой и Уильямс в турнире сыграют Винус Уильямс, Наоми Осака, Кэй Нисикори, Мэдисон Киз, Тейлор Фриц и Кевин Андерсон. Они встретятся в состязании с другими звездами – с моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер и с певцом Силом.

Турнир будут транслировать в социальной сети Facebook. Участники соревнований будут играть из дома через спортивный симулятор. За турнир они получат по 25 тысяч долларов, которые пожертвуют в благотворительную организацию по своему выбору. При этом победитель получит дополнительный миллион долларов для этой же цели.

Ведущий партнер Facebook по атлетам Эван Шугерман похвалил спортсменов за активную деятельность даже в таких непростых условиях. «Потрясающе видеть креативные способы, с помощью которых спортсмены используют социальные сети для поддержки людей в это трудное время», – подчеркнул Шугерман. Российская теннисистка считает, что во время самоизоляции очень важно общаться. Поэтому Шарапова опубликовала свой номер телефона и попросила ей писать. Позже в Instagram она объяснила, что пока может ответить только подписчикам из США и Канады.



