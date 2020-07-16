Длительное повышение температуры пока маловероятно.

Температура в Сибири была значительно выше средней с начала 2020 года. Новый температурный рекорд для арктических регионов был побит на полюсе холода в Верхоянске — в июне там зафиксировали +38 °C. При этом общая температура была более чем на 5° C выше средней с января по июнь, пишет CNN.

Климатологи заявляют, что главная причина аномальной жары в Сибири — это изменение климата. Оно в 600 раз увеличивает шансы подобных аномалий.

Исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что такая продолжительная жара, как в Сибири с января по июнь, без условия изменения климата происходила бы на планете лишь каждые 80 000 лет. Изменение климата же в этом случае — антропогенное, то есть вызванное деятельностью человека.

И все же слишком длительная жара пока маловероятна. Даже при нынешнем климате аномальные условия будут возникать реже, чем раз в 130 лет. Но без быстрого сокращения выбросов они рискуют стать частыми к концу столетия.

Аномальная жара в Сибири вызвала огромные пожары. Из-за этого в атмосферу выделилось около 56 млн тонн углекислого газа — больше, чем ежегодные выбросы в Швейцарии или Норвегии. В свою очередь, это ускорило таяние вечной мерзлоты, из-за этого, как отмечает издание, рухнул нефтяной резервуар и топливо попало в реки и почву. Снижение отражательной способности планеты от потери снега и льда, а также парниковые газы, выделяемые в результате пожаров и таяния вечной мерзлоты, еще больше нагреют планету.

«Это исследование стало еще одним свидетельством экстремальных температур, которые мы можем ожидать в мире в условиях глобального потепления климата. Важно, что увеличение частоты этих экстремальных тепловых явлений можно сдерживать путем сокращения выбросов парниковых газов», — рассказал один из исследователей Эндрю Чаварелла.