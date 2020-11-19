Недовольные качеством дистанционного образования студенты МГУ подготовили коллективный иск к вузу — они требуют снизить цены на обучение в таком формате. Последовать их примеру намерены в столичных РАНХиГСе, МПГУ, а также в НовГУ, ЧГУ и других региональных вузах. Почему студенты недовольны удаленкой, а юристы расходятся в мнениях об успехе кампании против университетов — разбиралась «Газета.Ru».

«Им завуалированно пригрозили в университете»

Студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся на коммерческой основе, намерены до конца недели подать коллективный иск в Никулинский суд города Москвы. Причина — качество дистанционного обучения, за которое им приходится платить большие деньги.

В числе истцов выступает 21 студент. Все они намерены добиваться от МГУ частичного возвращения средств за весенний семестр 2019–2020 учебного года и осенний семестр 2020–2021 учебного года. Петицию студентов с аналогичными тезисами, составленную Всероссийским студенческим союзом, на change.org уже подписали почти 30 тыс. человек.

«Многих студентов возмущает то, что оплата идет полноценно. Причем при заключении контракта летом никого не предупреждали об онлайн обучении. Мы обращались к декану, однако она заявила, что дистант — это часть очного обучения. После этого многие тщательно изучили этот вопрос, и выяснили, что в договоре о таком формате не сказано. Следовательно, можно требовать перерасчета. А причин требовать много», — рассказала «Газете.Ru» студентка 1-го курса магистратуры факультета журналистики МГУ Карина.

По словам девушки, в целом качество образования значительно упало, в сравнении с очным обучением в бакалавриате.

«Студенты не могут задавать вопросы преподавателям, а вместо этого пишут огромное количество письменных работ только ради того, чтобы получить автомат. Сами профессора жалуются на такой формат, им сложно вести лекции для черных экранов, ведь не все студенты могут включить камеры из-за неустойчивого интернета. В свою очередь те, кто проживает в общежитии, не могут нормально работать на семинарах — рядом с ними всегда разговаривающие соседи, которые также сидят на парах», — жалуется Карина.

Как признается «Газете.Ru» председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, в их организацию уже обратились студенты из разных вузов России, которые пожаловались на аналогичные проблемы. Тем не менее многие из них не решаются писать публичные жалобы и, тем более, подавать иски из страха заработать проблемы с вузом.

«Им завуалированно пригрозили в университете, что это может стоить им проблем с дипломом — мол, получите его, когда мы вам проведем дополнительные часы по темам, которые вы якобы упустили. Такой поворот ребятам совсем не понравился», — подчеркивает Цапко.

Одной из жалоб председатель ВСС поделился с «Газетой.Ru» — ее направила в организацию мама студентки коммерческого отделения ГУМРФ им. адмирала Макарова в Санкт-Петербурге, которая уже добивается пересчета оплаты за обучение через суд.

«В период с марта 2020 года по июль 2020 года онлайн-лекции вообще не проводились. Изучение значительной части материала состояло исключительно из раздачи заданий для их самостоятельного изучения без помощи преподавателей. Проверка усвоения самостоятельно изученного материала заключалась в тестировании без разбора неясных моментов. Предусмотренные программой обучения практические работы не проводились», — пишет женщина ректору вуза.

Готовы идти в суд и родители студентов факультета журналистики РАНХиГС. Об этом «Газете.Ru» рассказал студент 3-го курса бакалавриата Александр.

«Дистанционное обучение в нашем вузе — это полный провал. Километровые домашние работы, которые даже толком не проверяются, отсутствие контакта с преподавателями, мучения самих преподавателей, которые никак не освоят систему. И за все за это — 330 тыс. в год. По родительскому карману это бьет слишком сильно. И моим родителям на эту ситуацию далеко не все равно. Пока мы не обсуждали эту тему на глобальном уровне, чтобы привлечь всех желающих, но сами уже сейчас готовы судиться с вузом», — говорит Александр.

«А почему я плачу больше?»

О намерении требовать от вуза через суд пересчета потраченных средств «Газете.Ru» также рассказала студентка 1-го курса магистратуры Московского Педагогического Государственного Университета Мария. По словам девушки, многие ребята уже готовы ее поддержать. Останавливает студентов только риск столкнуться с санкциями от университета.

«В этом семестре у меня не было ни одной очной пары, а оплатила я, разумеется, очное обучение. При этом, моя подруга, изначально поступившая на дистанционное обучение, платит в 4 раза меньше. Отсюда колоссальное непонимание — а почему я плачу больше? Универ не использует свет, воду или куда там еще расходуют средства за очное обучение. Я убеждена, что этот вопрос должен быть пересмотрен», — недовольно отмечает Мария.

Обеспокоены ситуацией и учащиеся Гуманитарного института Великого Новгорода, рассказала руководитель направления по работе со студентами вуза Анастасия.

«В какой-то степени качество образования действительно страдает, потому что нет практики как таковой. В своем вузе дистанционное образование я бы оценила на 6/10. Студенты, находящиеся на контрактной основе, естественно были очень возмущены тем, что цена за обучение осталась такой же. Ибо разница все же имеется между классическим очным обучением и дистанционным», — вздыхает девушка.

Вскоре присоединятся к массовому потоку исков и студенты Чувашского госуниверситета, уверена председатель студенческого союза ЧГУ Елизавета. Сейчас в вузе действует смешанная система обучения — на дистант переводят только тех, кто болеет сам или контактировал с заболевшими. Также онлайн-пары ведут все преподаватели старше 65 лет.

«Сейчас на дистанте находится всего около 200 человек, хотя в вузе учится около 6 тыс. И они, конечно, очень недовольны, но пока надеются, что скоро их выпустят. Однако, учитывая эпидемиологическую обстановку, на удаленку скоро уйдут вообще все. И тогда, уверена — большинство студентов поднимут бунт и пойдут судиться. И это логично: если студент пришел в вуз не просто посидеть на парах, а оставить в своей голове что-то, ему захочется отстоять свое право на нормальное образование», — считает Елизавета.

Юристы готовы помогать студентам

С юридической точки зрения, добиться удовлетворения иска студентам, решившим подать в суд на свое учебное учреждение, будет очень сложно, предупреждает адвокат Вадим Багатурия.

«На мой взгляд шансов у них нет. Вуз оказывает образовательную услугу, исходя из реалий текущего дня, а также параллельно оплачивает коммунальные расходы и зарплаты преподавателям. В целом, если отталкиваться от законодательства, в частности от закона «О защите прав потребителей» и «Об образовании», то жестких критериев, отделяющих дистанционное образование от очного, не существует», — поясняет юрист.

Категорически не согласен с коллегой адвокат Евгений Берсенев. По его словам, сейчас с такой проблемой сталкиваются студенты многих вузов, а также учащиеся частных детских садов и школ. Чтобы добиться справедливости, действовать юрист предлагает следующий путь:

«Для начала надо прочитать договор и проанализировать его предмет — возможно, им является именно очное обучение. Нужно понять, включает ли оно только посещение занятий или имеет более широкие функции. По сути этот случай относится к закону «О защите прав потребителей». Студенты — это потребители. Далее подается претензия на перерасчет, университет отказывает, после чего потребитель-студент без госпошлины уже обращается в суд и по законодательству требует возместить конкретный процент не оказанных услуг».

Сам Берсенев готов помогать студентам, которые планируют обратиться с подобными исками в суд в ближайшее время. «Я готов добиваться справедливости вместе со студентами. По таким делам практически отсутствует практика, поэтому это вдвойне интересно», — улыбается юрист.

При этом, как отмечает председатель ВСС Олег Цапко, в процессе таких разбирательств студенты должны четко понимать, что вузам сейчас также приходится нелегко. По его словам, не стоит требовать от них огромные суммы компенсаций, так как это может привести к разорению учебных заведений.

«Мы понимаем, что вузы также понесли много расходов, у них разные программы обеспечения. У преподавателей нагрузка явно увеличилась, им нужно платить зарплату за переработку. В связи с этим даже если им делать перерасчет на 10-15%, это может превратиться в колоссальные убытки в масштабах вуза. Именно поэтому в своей петиции мы обращались в первую очередь к государству, которое должно поддержать вузы в этих перерасчетах. Он нужен, но по учебным заведениям не должен ударить сильно», — заключил Цапко.

«Газета.Ru» отправила запрос в Минобрнауки с просьбой сообщить, как в ведомстве планируют урегулировать ситуацию.