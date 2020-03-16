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В Бурятии шаманы провели обряд для изгнания коронавируса. Об этом сообщил глава религиозной общины «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.

«Чтобы донести до божественных сил, что мы понимаем, какую опасность несет болезнь, мы, как и все религии мира по всей Бурятии молимся», — рассказал Цырендоржиев telegram-каналу Mash.

По его словам, болезни приходят, когда материальное начинает преобладать над духовным. Он отметил, что молиться должен каждый в рамках той религии, которую он исповедует.

Министерство здравоохранения Бурятии сообщило, что на территории республики нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, передает агенство Nation News. Сейчас в Бурятии готовят медучреждения к оказанию оперативной помощи при заражении коронавирусом

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