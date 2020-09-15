Благодаря шайбе российского нападающего Дениса Гурьянова в овертайме «Даллас Старз» одержал волевую победу над «Вегасом» и впервые за 20 лет вышел в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась победой «Далласа» со счетом 3:2. Помимо Гурьянова, который реализовал большинство на четвертой минуте овертайма, у победителей отличились Джейми Бенн и Йоэль Кивиранта, сравнявшие счет после точных бросков Чендлера Стивенсона и Райлли Смита.

Отметим, что хоккеисты «Старз» за 10 минут до конца третьего периода проигрывали две шайбы, но сумели переломить ход встречи.

Гурьянов стал лишь пятым новичком в истории НХЛ, шайба которого в овертайме вывела команду в финал Кубка Стэнли.

Денис также установил рекорд НХЛ среди новичков по очкам в решающих матчах одного плей-офф на отметке 8 (5+3) баллов по системе гол плюс пас. Напомним, что в шестом матче серии против «Калгари» он забросил 4 шайбы и сделал 1 голевую передачу.

Denis Gurianov. OT. @DallasStars hero.#StanleyCup Final, inbound. pic.twitter.com/KkWhQpFAnI — NHL (@NHL) September 15, 2020

Помимо победной шайбы, Гурьянов записал на свой счет голевую передачу. Еще один российский форвард «Далласа» Александр Радулов также сделал голевую передачу, а вратарь техасской команды Антон Худобин отразил 34 броска из 36.

В финале Кубка Стэнли «Старз» встретятся с победителем финала Восточной конференции, где «Тампа» ведет у «Айлендерс» со счетом 3-1.