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Шахматный турнир претендентов начался на Урале

19:38 17/03/2020

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В Екатеринбурге стартовал международный шахматный турнир претендентов. Это чуть ли не единственные соревнования в мире, которые пока не отменили. Восемь сильнейших гроссмейстеров планеты определят лучшего и доверят ему право сыграть за звание чемпиона мира. В каких условиях приходится играть шахматистам, узнавал корреспондент «МИР 24» Геннадий Клебанов.

В Екатеринбурге начался международный шахматный турнир. На него съехались любители шахмат со всего мира. Сотни тысячи богатых иностранцев хлынули в город. Этот турнир претендентов на Урале похож на оживший план Остапа Бендера.

Идеальный сценарий развалился в последний момент. Турнир перешел под особый контроль медиков. Журналистов не подпускают к гроссмейстерам ближе, чем на шесть метров, а снимать разрешено только первые пять минут партии. Болельщиков на трибунах нет – гениальный ход подсказать некому.

Игроки защищают короля, а врачи самих шахматистов. Сицилианская или французская защита здесь не поможет – только постоянный контроль. Гроссмейстеры проходят все тесты на коронавирус, а за температурой их тела наблюдают даже во время партий.

«Все эти меры вовсе не лишние. В Екатеринбург приехали восемь шахматистов, двое из Китая, откуда и началось распространение коронавируса. Все они разыграют призовой фонд в полмиллиона евро и шанс сыграть за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном», – сказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Ранее «МИР 24» рассказывал историю о пятилетнем шахматисте из Азербайджана, который обыгрывает взрослых.





Геннадий Клебанов