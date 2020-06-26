Сиднейский филиал Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвал шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными, а это является аллегорией расового насилия.

Государственный вещатель, финансируемая местными налогоплательщиками, планирует обсудить это скандальное открытие на ток-шоу с участием известных гроссмейстеров.

Согласно действующим правилам одной из старейших настольных игр в мире, окончательно утвержденным в конце 19 века, игрок с белыми фигурами делает первый ход, а игрок с черными — второй, затем соперники ходят попеременно.

Австралийский шахматист Джон Адамс отказался от предложения ABC прокомментировать расистский контекст игры, выбрав площадкой для обсуждения Twitter.

«Мне только что позвонил продюсер ABC Sydney с просьбой прокомментировать правила игры в шахматы. Они считают игру расистской, поскольку белые всегда ходят первыми, и ждут комментариев от шахматистов», — написал Адамс, возмутившись, на что идут деньги налогоплательщиков.

Его поддержал 57-летний экс-чемпион мира Гарри Каспаров, посоветовавший недовольным выбрать другую игру.

«Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская — пожалуйста, возьмите го — там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги на такие «расследования», — отметил Каспаров.

Любопытно, что в марте 2019 года два известных гроссмейстера — норвежец Магнус Карлсен и голландец Аниш Гири — уже поднимали этот вопрос в рамках Международного дня Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации.

Today, we made a #MoveForEquality. @anishgiri and I broke a rule and black started instead of white. Through chess, we can give a new perspective to the worldwide discussion about how we can build a world where opportunity is equal. pic.twitter.com/0rAuQH6uNK — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) March 21, 2019

«Правило первого хода никогда не касалось расы или политики, но мы можем нарушить его, чтобы послать сообщение всем, кто считает, что цвет должен давать преимущество в шахматах или в жизни», — подчеркнул тогда Карлсен.