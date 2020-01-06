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Шахматистки Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью во 2-м матче за чемпионский титул

17:25 06/01/2020

Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. 6 января они встретились во второй партии матча за звание чемпионки мира по шахматам, передает РИА «Новости».

Игра проходила в Шанхае, она завершилась вничью после 40-го хода. Известно, что Горячкина играла черными фигурами. Первая партия также окончилась ничейным исходом.

Добавим, что матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий, которые должны быть сыграны с 5 по 24 января. Первые партии проходят с 5 по 12 января в Шанхае, остальные – с 16 по 24 января во Владивостоке. Ожидается, что третья партия противостояния между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь состоится 8 января.

Ранее российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла ЧМ по блицу. Она набрала 13 очков в 17 встречах.



