Недавно видео, на котором запечатлена милая беседа Яны Шафеевой и Давида Григоряна на свадьбе Блюменкранцев, облетело весь Интернет. Мужчина рассказал, что даже не думал заигрывать и флиртовать с брюнеткой из женской спальни телепроекта «Дом-2». Он уверен, что его безобидное общение с Шафеевой специально подловили и выставили в качестве флирта операторы телестройки, чтобы устроить настоящее шоу со своей подопечной.



Сама же Яна уверена, что за её счет решила пропиариться певица Азиза и её несостоявшийся супруг Давид, ведь она – истинная звезда проекта «Дом-2», о которой мечтает чуть ли не каждый мужчина на планете. Сам Григорян поспешил ответить брюнетке, что она может успокоиться, он приходил лишь поздравить Блюменкранца и вовсе не виноват, что его посадили за один стол с самоуверенной телезвездой Шафеевой.



Многим зрителям очевидно, что это Яна пытается пропиариться за счёт вымышленной симпатии известного человека. Несмотря на то, что из общения с Давидом операторы проекта сделали шоу, Яна своими фразами умудрилась всё испортить. Теперь Азиза с Давидом, зрители и некоторые участники посмеиваются над самоуверенностью наглой особы.