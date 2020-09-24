Яна Шафеева предстала на свадьбе Яббаровых в красивом платье черного цвета без бретелек, которое сверху украшала прозрачная накидка с многочисленными стразами. Внимательные пользователи сети сразу написали, что две недели назад точно в таком же наряде блистала бывшая участница проекта и экс-возлюбленная Захара Саленко Лера Фрост. Похоже, у девушек одинаковый вкус не только на мужчин, но и на одежду.



Лера Фрост заметила, что Яна нарядилась в такое же платье, что и она до этого. Девушка обвинила Шафееву в подражании и добавила, что не является жадной, пусть копирует её, если хочет. Также Лера сказала, что может и чулки свои одолжить Яне, и даже автограф оставить на память.



Не понравился экс-участнице проекта тот факт, что Шафеева ведёт себя лицемерно, в прямом эфире льстит, а без камер говорит совершенно другие, очень нелицеприятные вещи. Стоит напомнить, что в те времена, когда Захар встречался с Яной, он нередко сравнивал её с Лерой Фрост, что очень задевало и расстраивало Шафееву.