Яна рассказала, что устала плакать в отношениях с Захаром, поэтому она решила окончательно разорвать с ним любую связь. Совсем недавно молодые люди проводили отпуск в Кемерово — родном городе родителей Саленко. В один из вечеров парень бросил возлюбленную одну и отправился развлекаться с друзьями. В результате вечеринки Захар оказался в отделении полиции из-за неуплаты большой суммы в развлекательном заведении. По словам самого Захара, в полиции он оказался из-за распития спиртного в общественном месте.



Яна Шафеева рассказала, что подобные ситуации происходят с Саленко довольно часто, а она от этого уже очень устала. Постоянно находясь в слезах и подавленном состоянии, девушка не хочет больше продолжать данные отношения. В этот раз Яна не намерена идти на примирение.



Шафеева поведала, что для неё не была неожиданной та ситуация, которая произошла в Кемерово. За последнее время Захар совершил ряд непростительных поступков. Сейчас девушка хочет порвать любую связь с бывшим возлюбленным, отправиться в отпуск к своим родным, а потом вернуться на проект и заниматься творчеством.