Проверка органами МЧС правил соблюдения противопожарной безопасности по адресу Тверская улица 24, где происходит сильный пожар, выявила ряд нарушений Пожар достиг такого масштаба, что пришлось перекрывать Тверскую улицу.

Как стало известно «», в ходе инспекции здания в конце 2019 года выяснилось, что не работала голосовая система оповещения людей при пожаре. На лестничных площадках были размещены мусор и производственные отходы, что затрудняло эвакуацию. Пожарные лестницы не прошли плановое испытание. Также на путях эвакуации людям могли встретиться винтовые и криволинейные лестницы, что также запрещено. А в четырех подъездах отсутствовал второй эвакуационный выход с этажей.

Примечательно, что само здание хотя и было построено в 1890 году, не имело статуса объекта культурного наследия и вообще не обладало богатой на известных жильцов и события историей — в отличие от других домов по Тверской улице. В последнее время здание находилось в оперативном управлении АО «Тверская, 24» (фирма занимается сдачей недвижимости в аренду).

В декабре 2019 года фирма заключила договор с гостиничной компанией InterContinental Hotels Group о реконструкции особняка под гостиницу «Индиго» (в мире существует целая сеть подобных отелей, в России – только один, в Петербурге). Все договоры с организациями, арендовавшими помещения в доме 24, были расторгнуты досрочно. Некоторые даже пытались судиться с АО, но безуспешно. Не выехали до пожара только несколько предприятий общепита, расположенные на 1 этаже.