16-летний голкипер подмосковного клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Антон Заборовский, в которого во время тренировки попала молния, рассказал об инциденте от первого лица.

«Я этот день не помню, к сожалению. Точнее, к счастью, потому что всю эту боль я не почувствовал. Помню только, что я вышел из дома и уже очнулся в больнице. Первыми я увидел врачей. Они мне сообщили, что случилось. Потом уже увидел родителей, они мне тоже все рассказали, показали видео», — цитирует Заборовского «Матч ТВ».

Молния поразила Заборовского 4 июля во время тренировочного занятия. Тренер команды Антон Басов оказал пострадавшему первую помощь, сделав ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Скорая приехала через восемь минут. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому. Через несколько дней спортсмен пришел в себя. Он уже выписан из больницы.

«У меня сгорела вся футболка, шорты, бутсы были раздроблены. Просто пополам разошлись. Все вещи выкинули, а бутсы дома хранятся. Да, на шее остался шрам от цепочки — она расплавилась. Еще на пятке есть точки — там молния вышла», — рассказал Антон.

View this post on Instagram Момент удара молнии ⚡ ⠀ На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. ⠀ 📽️ @tvaist ⠀ #знамятруда #ореховозуево A post shared by ФК «Знамя Труда» (@fcztofficial) on Jul 6, 2020 at 1:28am PDT

По словам спортсмена, из-за контузии он до сих пор глух на одно ухо, также «чуть-чуть» поражены легкие. Врачи разрешают ему тренироваться и потихоньку набирать форму, но пока не давать нагрузок.

«Я человек верующий, церковь посещал. Вскоре должен поговорить с батюшкой. Он молился за меня, когда я был в больнице», — добавил спортсмен.

Во вторник Заборовский подписал первый профессиональный контракт с главной командой «Знамени Труда», выступающей в ПФЛ.