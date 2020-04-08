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По словам кандидата медицинских наук, если все заболевшие разом обратятся в больницы, то система здравоохранения не справится.

Около 80-ти процентов зараженных коронавирусом перенесут болезнь легко, 15-ти процентам понадобится помощь, 5-ти может понадобиться реанимация. Об этом в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказала телеведущая и кандидат медицинских наук Елена Малышева.

Она подчеркнула, что если тяжело заболевших «растянуть во времени», то система здравоохранения сможет помочь каждому из них. Если же они все разом обратятся в больницу, то медучреждения, скорее всего, окажутся неготовыми.

«Для мирной жизни хватает реанимационных отделений в больнице на 6 коек, на 20. Задача самоизоляции или карантина одна: первое — не дать возникнуть пику появления тяжелых пациентов, а этот пик сгладить», — отметила Малышева.

Вторая задача, по словам кандидата медицинских наук, заключается в том, чтобы власти успели перепрофилировать медицинские учреждения. Малышева отметила, что в Москве именно это и произошло.

В программе «Открытый эфир» Елена Малышева ответила на самые интересующие вопросы о коронавирусной инфекции. Она рассказала, когда будет создана вакцина от COVID-19, зачем нужна самоизоляция и когда инфекция пойдет на спад. Эксклюзивный выпуск смотрите на сайте «Звезды» и на платформе SMART.TV.

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