Служба государственных доходов (СГД) Латвии начала уголовный процесс о выплате зарплат «в конвертах» в футбольном клубе «Рига», говорится в пресс-релизе СГД.

В помещениях клуба проведены процессуальные действия.

«В ходе первоначального досудебного расследования установлено, что футбольный клуб с января 2018 года до 31 декабря 2019 года не указывал в бухгалтерских регистрах зарплаты и выплачивал их неофициально наличными деньгами и игрокам, и сотрудникам», — сказано в релизе СГД.

В ведомстве сообщили, что причиненный государству ущерб в виде неуплаченных подоходного налога и обязательных взносов социального страхования будет установлен в ходе расследования. Уголовный процесс начат по статье 217.1 Уголовного закона.

«В интересах следствия более подробная информация по делу пока не предоставляется», — сказано в сообщении СГД.

Ранее СГД выявила выплату зарплат «в конвертах» в крупных размерах в ФК «Вентспилс», где также были проведены обыски.