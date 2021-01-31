Неорганическое химическое соединение сульфат аммония H2SO4 и распространяется в виде твердых гранул или порошка. На сегодняшний день этот материал получил широкое применение в промышленности в целом и производстве в частности. Но наибольший спрос на продукт присутствует в сельском хозяйстве.

Основная информация

Физические свойства сульфата аммония характеризуются низкой гигроскопичностью и стопроцентной рассыпчатостью. Соединение хорошо растворяется в воде, однако степень растворения зависит от температуры среды. В этаноле или этоксиэтане не растворяется совсем. Имеет крайне незначительную токсичность и для человека, а также для окружающей среды в целом неопасен,

Получается несколькими путями, начиная от нейтрализации серной кислоты нитридом водорода и заканчивая обработкой гипса углекислым аммонием в форме раствора. В целом его активно получают при химической обработке различных отходов, включая газ и коксовых печей и заканчивая дымом электростанций и производств серной кислоты.

Сферы применения

Удобрения. Большинство получаемого сульфата аммония используется в сельском хозяйстве в качестве компонента удобрений, гербицидов, а также кормов для животных. В случае с кормами способствует ускорению метаболизма, накоплению аминокислот и, следовательно – более быстрому набору массы;