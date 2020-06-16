Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет. Об этом во вторник, 16 июня, рассказала председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Гуреевой, инициатива будет поддержана, если позволит бюджет.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

30 мая стало известно, что 1 июня выплаты на детей, направленные на поддержку в период коронавируса, получат 10 млн семей. Это родители, подавшие заявки до 22 мая включительно. Те, кто обратился за выплатой в следующие два дня, получили деньги 2 июня.

1 июня Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые «детские» выплаты. Средства господдержки в первый день лета получили почти 15 млн детей.