Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий штрафы за отказ инвалидам, пожилым людям и детям в доступе к услугам или покупке товаров. Об этом в среду, 11 марта, сообщает ТАСС.

Сенаторы внесли поправки в статью 14.8 («Нарушение иных прав потребителей») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, штраф за подобные нарушения для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс.

Уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного проявления подобных действий ответственность будет наступать в каждом случае по отдельности.

Вместе с тем административного наказания можно избежать при условии, если в законодательстве зафиксированы случаи, когда такое ограничение по отношению к инвалидам, детям или пожилым людям допустимо.

В частности, это касается перевозки пассажиров на самолетах, доступа к управлению транспортными средствами и допуска на аттракционы.

10 марта власти Москвы огласили приоритеты в социальной сфере на 2020 год. В их числе финансовая поддержка инвалидов, семей с детьми, пожилых людей и жителей с низкими доходами.

9 июля Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в России. Кроме того, документ предусматривает возможность регистрации автомобиля с правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов вне зависимости от региона России через заявление на портале госуслуг.