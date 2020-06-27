Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей оставшейся части регулярного чемпионата сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

НБА и профсоюз игроков НБА согласовали условия возобновления сезона в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.

В первый игровой день рестарта 30 июля «Юта» сыграет с «Нью-Орлеан», после чего состоится встреча между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». 31 июля пройдут шесть матчей: «Орландо» — «Бруклин», «Мемфис» — «Портленд», «Финикс» — «Вашингтон», «Бостон» — «Милуоки», «Сакраменто» — «Сан-Антонио» и «Хьюстон» — «Даллас».

⚡️ ICYMI: NBA Comeback begins July 30th with daily and nightly games on ESPN, TNT, ABC, NBA TV and NBA League Pass! Recap everything you need to know here. #WholeNewGame https://t.co/S9nchmQcWY — NBA (@NBA) June 27, 2020

Каждый день будет проходить максимум по семь встреч, планируется задействовать три площадки. Последним игровым днем рестарта станет 14 августа, а первый раунд плей-офф запланирован на 17 августа.

Каждая команда проведет по восемь матчей, чтобы определить посев плей-офф. Если девятая команда конференции будет отставать от восьмой меньше чем на четыре победы, то для определения обладателя путевки в плей-офф эти клубы проведут мини-турнир.