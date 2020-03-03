В России может увеличиться сезон активности клещей. Согласно прогнозу специалистов, в 2020 году он продлится вместо шести месяцев восемь, передает «Москва 24».

Отмечается, что насекомые стали просыпаться на полтора месяца раньше чем обычно из-за аномально теплой зимы.

Так, уже в феврале в некоторых регионах страны были зафиксированы случаи активизации клещей.

По мнению экспертов, в случае, если зимы будут такими же теплыми, как минувшая, то эпидемический сезон клещевых инфекций будет более продолжительным. Наибольшую опасность это предоставляет для животных, поскольку первыми активизируются клещи рода дермацентор, выбирающие своей жертвой именно зверей.

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