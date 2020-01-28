Реализация газопровода «Северный поток —2» будет завершена российской стороной. Об этом заявила 28 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

По ее словам, проект построен почти на 94%, сообщает «Интерфакс». Работы по его окончанию буду полностью проведены Россией, подчеркнула топ-менеджер.

Санкции США в отношении российского проекта прописаны в оборонном бюджете Соединенных Штатов. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2». На фоне этого швейцарская компания Allseas приостановила работы на трубопроводе и отказалась от участия в проекте.

В России заявили о намерении самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали «жестом отчаяния» при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

В Европе назвали неприемлемыми рестрикции в отношении проекта.