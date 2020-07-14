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Как сообщает оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG, обе нитки газопровода будут остановлены для проведения планового техобслуживания.

Двенадцатидневный график работ был заранее согласован со всеми партнерами оператора по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

По словам управляющего директора Nord Stream AG Алексея Зайцева, благодаря «Северному потоку» газ бесперебойно поставляется на европейские рынки. Однако необходимо регулярно проводить проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации всей трубопроводной системы.