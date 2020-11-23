США не оставляют попыток остановить «Северный поток-2», фактически, объявив войну проекту. А на войне, как известно, все средства хороши, поэтому в Вашингтоне не гнушаются ни угрозами, ни шантажом, причем как в отношении России, так и европейцев.

Правительство США контактирует с европейскими фирмами, участвующими в реализации проекта, и предупреждает об угрозе санкций, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя американских властей. По его словам, США уже определили европейские компании и лиц, против которых могут быть введены санкции, однако не хотели бы это делать.

«Мы делаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода (из проекта — ред.)», — цитирует DPA слова представителя правительства США.

Кто и с какими компания ведет переговоры в материале издания не говорится. Однако ранее с угрозами в отношении, например, германского порта Мукран, который задействован в реализации проекта, выступали некоторые американские сенаторы. Из-за угрозы санкций из проекта вышла швейцарская Allseas, которая занималась трубоукладкой.

Тем временем, Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также влиятельных членов Демократической партии отказаться от санкций по «Северному потоку-2»

«С победой Джо Байдена германская экономика связывает большие надежды на оживление трансатлантического партнерства», — говорится в письме OAOEV.

Немецкий бизнес обеспокоен экстерриториальностью санкций, а глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст и вовсе сравнил действия США с методами мафии, которая требует заплатить за покровительство, а в случае отказа угрожает «перекроить бизнес».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что позиция Германии последовательна.

— Она пытается не политизировать проект ни в какую сторону: никаких специальных мер защиты не принимают, не признавая тем самым его политическим проектом, и остальных призывают этого не делать.

Из-за того, что американцы злоупотребляют своей санкционной политикой, и это продолжается уже не первое десятилетие, то и европейцы, и любой международный бизнес уже привыкли к подобной практике и на письма с угрозами мало внимания обращают.

Они смотрят на то, что официально запрещено, как это исполнять. Компании смотрят санкционные документы и если их деятельность может каким-то образом попасть под санкции, то направляют запрос в подразделение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — ред.) при Минфине США, которое присылает подробную инструкции, что конкретно можно делать, а что нельзя. И в основном бизнес ориентируется на разъяснения OFAC.

Так было со швейцарской компанией Allseas, которая приостановила работу, как только Дональд Трамп подписал закон об обороне, внутри которого были зашиты санкции против «Северного потока-2». Эти разъяснения говорили, что швейцарцы могли еще месяц работать на «Северном потоке-2», но они перестраховались, хотя могли бы за этот месяц его достроить.

Никто не обращает внимания на угрозы и тайные переговоры, потому что все прекрасно понимают, что санкций слишком много. Надо действовать по букве закона, думаю, что европейские компании так и будут делать: если будут приходить угрозы, то сразу будут спрашивать разрешено или запрещено ли это официально. Если действительно вводится официальный запрет, то европейцы санкции будут соблюдать.

«СП»: — Но США действительно постоянно вводят новые санкции, и сейчас должны принимать очередные.

— Для немцев самая большая проблема в том, что в США сейчас будут рассматривать законопроекты о новых санкциях против «Северного потока-2». В основном они конкретизируют санкции 2019 года. Тогда было написано, что запрещено оказывать услуги по строительству. А в новом законопроекте конкретно перечислены работы: запрещены суда трубоукладчики, снабжения и т.д.

Новое в санкциях касается эксплуатации, сертификации и тому подобное. Здесь для немцев таится опасность, потому что за строительство отвечает «Газпром», а за ввод в эксплуатацию, сертификацию и прочее уже Германия. Получается, что если «Газпром» достроит «Северный поток-2», соберет все необходимые по европейским нормам документы и вручит их немецкому регулятору, то регулятор может оказаться перед выбором: если он исполнит свои законы и выдаст разрешение, то нарушит американские санкции, а если он будет исполнять американские санкции не выдаст «Газпрому» разрешение, то он нарушит немецкие законы. Это неприятная ситуация, в которой сейчас может оказаться Германия. Весь 2020 год они лоббировали исключение из текста закона именно этих положений, чтобы не оказаться между сложным выбором.

«СП»: — Фактически США вводят экстерриториальные законы, подменяя международное право. Ведь сейчас получается, что все должны жить по американским законам.

— По сути, да. Есть национальное законодательство, международное право, а есть право сильного. Ведь даже в тексте о санкциях США зачастую написано, что американским компаниям запрещено то-то и то-то. Но на практике не только американским, а любым компаниям в мире. США будут их также штрафовать. Такая коллизия.

Если посмотреть количество санкций, которые США принимают ежегодно, то он постоянно растут, и штрафы тоже растут. Мой американский коллега математически доказал, что чем дольше существуют санкции против конкретной страны, тем меньше шансов, что они когда-либо будут отменены.

«СП»: — К чему может привести такая политика?

— Это все больше и больше раздражает международное сообщество. Все больше из-за этого возникает конфликтов. Мы помним, как американцы оштрафовали на несколько миллиардов долларов французский банк Paribas за то, что он взаимодействовал с Ираном.

Раздражение накапливается и приводит к деградации роли США как мирового политического лидера. Они должны решать мировые проблемы как лидер, а не создавать проблемы остальным.

Это классический цикл, когда монарх, грубо говоря, становятся тираном. То, что еще Аристотель описывал. В итоге это приводит к тому, что все начинают сторониться США, у них возникает все больше конфликтов. Мы это видим на примере торговых войн: с европейцами у США ужасные отношения, уж точно не то, что было в 80-90 годы, с Китаем торговая война была, и сейчас видим ее вторую волну.

Все начинают смотреть все больше на свои интересы, и становиться все более самостоятельными. И в этом плане мир действительно становится многополярным. Кроме того, все начинают смотреть, не появится ли новый политический лидер. Стратегически США это невыгодно, но по-другому осуществлять свою внешнюю политику они уже не могут.

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