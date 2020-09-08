Экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг в интервью Reuters назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2» не нужным Германии.

«Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от строительства «Северного потока-2»]», — отметил Шмидинг.

По его словам, влияние такого шага на национальную экономику будет незначительным.

За последнее время сразу несколько высокопоставленных немецких политиков и чиновников высказались о возможной приостановке строительства «Северного потока-2» из-за обвинений в причастности России к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального. Кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал бойкотировать проект на ближайшие два года.

Министр иностранных дел Хайко Маас выразил надежду на то, что «россияне не заставят на изменить свою позицию относительно „Северного потока-2“». Федеральный канцлер Ангела Меркель согласилась с Маасом, добавив, что допускает введение новых санкций в отношении газопровода.

В свою очередь глава комитета Бундестага (федерального парламента Германии) по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что приостановка строительства «Северного потока-2» может привести к разрыву сотрудничества двух стран в энергетической сфере, которое длится последние 50 лет.

Изначально экспортный газопровод должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2020 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений. Поскольку они распространяются на все участвующие в проекте компании, независимо от места их регистрации, швейцарская Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик.