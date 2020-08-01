Северный флот пополнится в этом году еще шестью боевыми кораблями и катерами, но уже сейчас доля современного оружия составляет более 60%, сообщил командующий Северным флотом, Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Согласно распоряжению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, доля современного оружия в российской армии к концу 2020 года должна составить 70%. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов доложил 27 июля Путину, что всего в этом году ВМФ получит 14 новых кораблей и судов.

"Нужно сказать, что доля современного вооружения на флоте неуклонно растет. На сегодня она уже превышает 60%. В текущем году планируется поступление на Северный флот шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров", — сказал Моисеев в интервью журналу "Национальная оборона", августовский номер которого вышел в свет.

По его словам, на завершающем этапе находятся заводские ходовые испытания и большого десантного корабля «Петр Моргунов», который также в скором времени станет в строй соединения десантных кораблей. В этом году также ожидается прием атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота», — сказал Моисеев.

Он также напомнил, что на архипелаге Новая Земля боевое дежурство уже несут системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». На севере Республики Саха (Якутия) расположились подразделения нового зенитного ракетного полка, оснащенные системами С-300. Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный.