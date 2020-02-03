«Северные» надбавки бюджетникам в возрасте до 30 лет в апреле 2020 года могут распространить на Карелию. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 20 февраля в Законодательном собрании региона, сообщили «Известиям» в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На ежегодное финансирование таких выплат направят около 34 млн рублей.

В январе глава субъекта Артур Парфенчиков и спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение депутатов соответствующий проект поправок в региональный закон о гарантиях и компенсациях.

В настоящее время выплаты начисляются после того, как принятый на работу сотрудник проработал от 6 месяцев до одного года в зависимости от места проживания. Каждый год ему начисляются дополнительные 10% «северных», пока размер доплаты не достигнет 50% от оклада.

Существующая затрудняет привлечение молодых кадров в бюджетные учреждения, считает член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

В настоящее время право на такие выплаты с первого дня работы имеют молодые специалисты бюджетных организаций Мурманской, Архангельской и Амурской областей, Республики Коми, Приморского края и других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

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