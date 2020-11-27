Достройка газопровода «Северный поток — 2» откладывается. Об этом журналист Виталий Портников заявил в колонке для «Эспрессо».

По его словам, президент России Владимир Путин при помощи альтернативных маршрутов поставки газа в Европу стремится расчистить путь для ведения военных действий на Украине и ее оккупации, но достройка «Северного потока — 2» пока что откладывается.

Причинами этого журналист назвал действующие санкции со стороны США, вероятность их ужесточения новой американской администрацией, а также то, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» («последний шанс «Газпрома»») не может работать в зимних условиях.

Портников привел мнение неназванных экспертов о том, что «Газпрому» придется заказывать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую ГТС, если он захочет увеличить поставки в Европу. Также, по его словам, задержка со строительством сербского участка газопровода «Турецкий поток» усиливает позицию Украины. При этом журналист призвал понимать, что рано или поздно украинский транзит остановится, потому что Россия проиграет на газовых рынках.

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