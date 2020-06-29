Власти Северной Македонии 1 июля открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде, сообщил министр транспорта и коммуникаций Горан Сугарески.

Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало до 22 июня. За время чрезвычайного положения оба международных аэропорта не обслуживали пассажирские рейсы. В понедельник министр транспорта и глава минздрава Венко Филипче провели брифинг в аэропорту Скопье.

«Надеюсь, что это произойдет, и со среды начнутся прямые рейсы по нескольким направлениям. На прошлой неделе мы провели переговоры с авиакомпанией Wizz Air, которая получает субвенции от государства, и они сообщили, что возобновят все маршруты, которые действовали до марта», — заявил министр Сугарески, трансляцию вела пресс-служба правительства.

Министр здравоохранения отметил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.

По последним данным северомакедонского минздрава, с начала эпидемии выявлено 6080 больных, скончались 286 человек, за последние сутки выявлены 176 зараженных и умерли девять пациентов.

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