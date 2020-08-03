Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, пишет агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать «миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет», пишет агентство.

Промежуточный доклад был представлен в понедельник Комитету по санкциям Северной Кореи Совета Безопасности ООН.