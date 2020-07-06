Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном , об этом, как сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.

Как отмечает ЦТАК, в северокорейском МИД ранее «четко обозначили свою позицию» в заявлении относительно «несвоевременных «слухов о саммите КНДР-США». В заявлении представителя внешнеполитического ведомства говорилось, что США «настойчиво цепляются за враждебную политику» в отношении КНДР, не готовы предложить какие-либо новые условия и используют эту тему для решения внутриполитического кризиса, поэтому Северная Корея не видит необходимости в переговорах на высшем уровне и шокирована сообщениями о возможном саммите.

«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК в ночь на вторник.

Ранее после обострения межкорейских отношений СМИ и эксперты из разных стран, а также некоторые официальные лица заявляли о необходимости и даже возможности проведения встречи на высшем уровне между Северной Кореей и США. Надежду на проведение саммита до президентских выборов в США высказал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.