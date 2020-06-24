Северная Корея приступила к демонтажу пропагандистских громкоговорителей на границе, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник.

Ранее агентство сообщало, что северокорейские военные установили десятки ретрансляторов в демилитаризованной зоне, несмотря на договорённости прекратить любые враждебные действия, включая пропагандистское вещание на границе.

Сегодня также стало известно, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 23 июня провёл предварительное заседание пятой сессии Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи седьмого созыва, в ходе которого решил отложить представленный Генштабом план военных действий против Юга.