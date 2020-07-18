Севастопольский госуниверситет (СевГУ) направит вторую археологическую экспедицию к берегам Сирии, сообщает пресс-служба университета.

«Более 120 подводных объектов в районе акватории острова Арвад у побережья сирийского города Тартус обследует вторая подводно-археологическая экспедиция Севастопольского госуниверситета», — говорится в сообщении.

Экспедиция проведет подводно-археологическую разведку в акватории площадью 20 квадратных метров. Погружения будут производиться на глубинах от 2-3 до 80-90 метров. Помощь окажет водолазная группа Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

«Сирия дала практически монополию Российской Федерации в лице Севастопольского госуниверситета на проведение археологических работ, хотя претендовали и французы, и венгры. В этом районе 30 лет не проводились экспедиции, тем более с таким современным оборудованием», — сказал проректор по стратегическим коммуникациям СевГУ Иван Кусов.

По итогам экспедиции пройдет серия научных конференций в Сирии и Крыму. Планируется подготовка сирийских кадров подводной археологии.

Арвад — единственный обитаемый остров, принадлежащий Сирии в Средиземном море. Финикийцы построили на этом острове практически неприступную морскую крепость. Арвад на протяжении тысячелетий являлся крупным торговым портом, пережив римскую и византийскую эпохи.