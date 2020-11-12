Ответные санкции России в отношении ФРГ и Франции, в связи с делом о якобы отравлении блогера Алексея Навального, вызвали бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили соответствующие комментарии 12 ноября в сервисе Яндекс. Новости.

«Даже боюсь подумать, какие санкции могут ввести. Наверное все мерседесы и бмв отправят обратно в Германию?», — задаётся вопросом Микола П.

Многие комментаторы оказались не обрадованы подобной новостью. По их мнению, Германия и Франция — это довольно сильные державы с точки зрения экономики, а значит ответные санкции могут нанести вред только России.

«Санкции Запада «против России» это запрет узкому кругу лиц на въезд и заморозка их западных счетов. Зеркальные же санкции России «против Запада», это санкции против самих же граждан России, когда семга плывет не на прямую из Норвегии, а через Беларусь, и в итоге становится дороже в 5 раз», — считает Иван К.

Часть пользователей решили поиронизировать над событием. Они предположили, чего европейские чиновники лишаются, в результате ввода против них российских санкций.

«Теперь высокопоставленные чиновники Германии и Франции будут ограничены в покупке недвижимости в России, их счета в Сбере заблокируют, дети перестанут учиться в российских ВУЗах и обиженные вернуться домой, жёны и любовницы перестанут лечиться и рожать в российских больницах. отдыхать на российских курортах и в российских санаториях, чиновники не смогут покупать высокотехнологичную российскую технику и электронику, продукцию российского автопрома и высококачественные натуральные российские продукты питания», — пишет Татьяна К.

Тем не менее, ряд граждан посчитали правильным решением российского руководство объявить ответные санкции против данных стран. По их видению, России, тем самым, пытается установить справедливость в отношении себя.

«Санкции надо вводить не как ответные, а как против страны, в которой был отправлен гражданин России. Германия не представила никаких документов, анализов, исследований. Значит, она отправила Навального и хотела прикрыться якобы виновностью России. Вот и надо вводить санкции за отравление гражданина страны. Только так», — поделилась мнением Наталья К.

Напомним, 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом о якобы отравлении блогера Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам. Санкции Москвы коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.