Спрос на блюда японской кухни возрастает с каждым годом. И особенно большой популярностью пользуются роллы. Они характеризуются вкусовой насыщенностью, питательностью и эстетичной сервировкой. Средний ролл весит около 250-350 граммов. Благодаря натуральности и разнообразию ингредиентов этого вполне достаточно, чтобы полноценно пообедать.

Но в случае сильного голода, завидного аппетита или при заказе еды на несколько персон одного блюда точно не хватит. И в подобных ситуациях оптимальным решением становится покупка сета суши — https://kyiv.wesushi.com.ua/ru/menu/seti. Такой набор включает в себя несколько роллов. Они могут быть одной или разных категорий, что позволяет подобрать идеальный комплект, учитывая вкусы всех участников трапезы.

Заказывать сеты суши следует в заведении, которое специализируется на приготовлении японской еды. Достойный пример – сеть ресторанов «Ви Суши» — https://kyiv.wesushi.com.ua/ru. Покупая блюда у специализированного подрядчика, вы получаете вкусные, питательные, полезные суши, приготовленные по традиционной дальневосточной рецептуре, а также можете выбрать фирменные кулинарные изыски.

5 случаев, когда выбор сета – удачное решение

Наборы роллов заказывают преимущественно для компаний. Но и для одной-двух персон комплект суши отлично подходит. Рассмотрим распространенные случаи, когда покупают сеты:

Первые шаги в освоении японской кухни. Чтобы определить предпочтения, нужно перепробовать множество блюд. И покупка набора дает прекрасную возможность насладиться несколькими видами роллов за одну трапезу.

Подготовка романтического вечера. Суши – идеальная еда для совместного досуга со второй половинкой. Вдобавок роллы прекрасно сочетаются с разными сортами вин.

Прием гостей. В преддверии визита родственников нужно выполнить много бытовых дел. И на кухонные заботы может попросту не хватить времени. Заказ одного или нескольких наборов суши – это возможность своевременно подготовить вкусные угощения.

Организация вечеринки. Принимая друзей в домашней обстановке или собираясь на пикник, не обойтись без питательных закусок. Покупка комплекта роллов – оптимальный вариант.

Сервировка праздничного стола. Суши могут служить основой или дополнять меню. Они даже способны выступить «спасательным кругом» — например, если гостей оказалось больше запланированного, и в процессе торжества становится ясно, что угощений не хватает. Пока вы будете продолжать веселье, вкусные блюда приготовят профессиональные повара-сушисты.

Также наборы роллов часто покупают сообща. К примеру, коллеги по работе или учебе решают устроить царскую трапезу в обеденный перерыв, вместо привычного похода в столовую или кафе. Покупая совместно один-два комплекта суши, они экономят время, деньги, да еще каждый член коллектива получает возможность попробовать сразу множество блюд. Вы хотите заказать сет роллов по доступной цене и с доставкой в любой район Киева? Переходите на сайт сети ресторанов «Ви Суши» и выбирайте подходящие комплекты!