Сеть кинотеатров «Каро» временно закрывает часть кинотеатров в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила пресс-служба компании.

С 21 марта приостановлена работа кинотеатров «Каро Подольск», «Каро Капитолий Вернадского», «Каро на Шереметьевской», «Каро Севастопольский».

С понедельника, 23 марта, будут временно закрыты мультиплексы «Каро Кунцево», «Каро Вегас», «Каро Вегас Каширский». Как отмечает «РИА Новости», безопасность гостей — приоритет для владельцев сети.

Средства за купленные билеты будут возвращены автоматически, зрители получат уведомление об отмене операции.

Ранее в субботу в Москве были подтверждены еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Два человека из контактов пациентов госпитализированы, за остальными наблюдают медики. В этот же день сообщалось о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье. Общее число инфицированных в регионе достигло 35.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, вспышка которого началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.