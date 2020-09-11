Сначала диагноз поставили Саре, а потом ее младшая сестра решила провериться «на всякий случай» и тоже оказалась больна раком.

Сестры из Великобритании Сара и Рианна одновременно узнали, что больны раком кожи. Как рассказала 24-летняя Сара изданию Daily Mail, она пошла в солярий и заметила на ступне странные родинки, которых раньше не было. Так как у Сары двое маленьких детей, она часто бывает в больнице и почти сразу после обнаружения подозрительных родинок заглянула к специалисту. Он посоветовал идти к онкологу — родинки оказались злокачественными.

Узнав о диагнозе, Сара рассказала об этом своей сестре Рианне, которая тоже очень любит загорать в солярии. 19-летняя Рианна была в шоке от этого и решила тоже провериться — на всякий случай.

В кабинете дерматолога сразу же стало ясно, что визит был очень своевременным — невус на лице, который был у Рианны уже давно, переродился в злокачественный. Но девушке повезло больше, чем ее старшей сестре — Рианне даже не пришлось проходить химиотерапию, так как стадия онкологии была начальной. У Сары же через месяц нашли еще одну злокачественную родинку.

Врачи были поражены — сестры были самыми молодыми пациентками с раком кожи в их отделении, а две злокачественные родинки разной локализации в таком возрасте это и вовсе большая редкость. Сейчас Сара проходит курс лечения.

Она призналась, что до диагноза ходила в солярий дважды в неделю и верила в различные мифы, например, о том, что он помогает защищать кожу от естественного излучения. О том, что солярий сам по себе представляет большую опасность, она не знала. Теперь девушка рассказывает своим сверстницам о вреде чрезмерной любви к загару и говорит, что больше никогда не выйдет из дома без солнцезащитного крема.

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