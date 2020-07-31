Адвокаты двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, устроили для журналистов отвлекающий маневр в Мосгорсуде, чтобы оградить Ангелину и Крестину от камер.

Операторы ждали прибытия сестер в суд больше часа – сегодня, 31 июля, начинается процесс над старшими сестрами, которых будут судить отдельно от младшей — Марии (девушку планируется отправить на принудительное лечение). Наконец появились адвокаты подсудимых. Они чинно, все вместе вошли во двор суда через главные ворота. Кто-то из журналистов бросился к ним за комментариями, фотографы и телеоператоры настроили объективы на ворота в ожидании девушек. А те, воспользовавшись другим входом на территорию суда, неожиданно появились уже на крыльце и прошмыгнули в здание. Вопреки ожиданиям, никаких фанатов к моменту появления подсудимых у здания замечено не было.

Две очень похожие друг на друга девушки — длинноволосые, в светлых курточках и джинсах прошли через рамки, поднялись на этаж, где будет проходить заседание. После этого приставы потребовали от журналистов покинуть холл.

— Это был специальный маневр? – поинтересовались репортеры у спешащего на заседание адвоката Ангелины, Алексея Липцера.

— Ну что вы, так получилось, — засмеялся адвокат.

Липцер рассказал «», что на сегодняшнем заседании защита намерена заявить ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Также, должна быть назначена дата отбора присяжных, поскольку сестры просят, чтобы их дело рассматривали судьи из народа.