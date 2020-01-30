Сводная сестра жертвы Холокоста Анны Франк Ева Шлосс (Eva Schloss) заявила, что фотографии с освобождением советскими солдатами пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) являются подделкой. Об этом пишет Daily Mail.

Шлосс утверждает, что фотографии, показывающие освобождение Освенцима, не являются реальными, потому что ни «одного снимка не было сделано в концентрационном лагере».

«Я была в российском посольстве однажды и рассказала, что фотографии являются поддельными», — сказала женщина.

В посольстве отметили, что фотографии подлинные. Однако Шлосс вспомнила, что у советских солдат не было с собой камер.

«Только намного позже они сфотографировали то, что вы видите сейчас, это определенно не в Освенциме и не во время освобождения Освенцима», — заключила она.

Ева Шлосс попала в концентрационный лагерь Освенцим в возрасте 15 лет. Еврейская девочка Анна Франк скрывалась вместе с семьей в Нидерландах после прихода Гитлера к власти. Она вошла в мировую историю благодаря дневнику, в котором обличала нацизм и воплотила страдания миллионов людей, связанных с Холокостом. Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году в возрасте 15 лет.

В период Второй мировой войны около 1,3 миллиона человек были отправлены в Освенцим, их них погибли 1,1 миллиона человек. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Аушвиц-Биркенау был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал пост о том, что Освенцим был освобожден американской армией. На ошибку обратили внимание пользователи сети, после чего редакция издания принесла извинения и указала, что концлагерь освободила Красная армия.

Видео дня. Орбакайте сломала ногу