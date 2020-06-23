Сестра убитой в Москве вместе с матерью и племянником на улице Приорова Елизаветы Хлюпиной поделилась страшными подробностями случившегося.

Сначала она рассказала в своем Instagram, что они с мамой все время уговаривали Лизу пойти работать моделью. «Потому что ее внешность я всегда находила необычной. Белокожая, стройная, с необычными чертами лица, с такой наивной улыбкой», — пишет сестра.

По словам родственницы, убитая Елизавета была ребенком. Сестра просто в ужасе от вскрывшихся фактов убийства, от того, что перенесла Лиза в тот час.

Как оказалось, ее бывший молодой человек Севастьян Путинцев, который пришел мстить, сначала застрелил мать. Затем он подстрелил через дверь ванной четырехлетнего Матвея. Ребенок умер не сразу. Он добежал до кухне и там долго и мучительно умирал от потери крови.

«Лиза не могла ничего сделать, она была в наручниках и ранена в живот», — отмечает сестра.

Напомним, что инцидент произошел 18 июня.