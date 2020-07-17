Мало кто сомневается, что Александра Черно планирует оставаться на телепроекте максимально долго. Но воспитанием ребенка, поднадоевшими склоками с мужем и душещипательными историями про лишний вес уже мало кого удивишь. Поэтому уже опытная в телепроектных делах участница решила пойти по стопам клана Рапунцель, а именно, скопировать схему сестер Ольги и Алены.



Явно готовясь к предстоящим эфирам проекта, сестры Александра и Татьяна начали усиленно ругаться. Однако с каждым появлялось днем все больше и больше доказательств того, что весь этот конфликт девушек носил сугубо постановочный характер. А целью постановки была раскрутка страниц Татьяны Щербаковой в социальных сетях.



Итог истории оказался довольно неожиданным, так как Татьяна внезапно объявила, что за пределами периметра ее ждет не дождется возлюбленный, который осознал всю горечь разлуки и начал усиленно звать ее замуж. Татьяна не смогла отказать любимому и дала согласие пойти под венец, наглым образом разрушив все планы сестры на яркие эфиры. Девушка заявила, что ей не нужна сомнительная слава Дома-2, а вот от участия в «Перезагрузке» она бы не отказалась, ведь красоты, как известно, много не бывает.