Зарезанная мужем на глазах закрытых в машине детей жительница Челябинской области хотела уйти от супруга, потому что он поднимал на нее руку. Об этом в интервью изданию 74.ru рассказала двоюродная сестра убитой россиянки.

По словам родственницы, она довольно долго скрывала взаимоотношения в семье, пока муж не рассек ей лоб во время очередного избиения. Она ушла от него, но после того как мужчина попросил прощения, дала ему последний шанс. Супруги помирились приблизительно за десять дней до убийства.

Сестра молодой матери также рассказала, что погибшая не зависела от супруга в материальном плане — мужчина был безработным, а она приносила деньги в семью, шила на заказ и была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.

29 июля сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области возле деревне Алексеевка мужчина жестоко убил свою жену на автодороге, все это происходило на глазах малолетних детей и автомобилистов. В СУ СКР по региону рассказали о том, что задержанный нанес несколько ударов супруге после бытовой ссоры – сначала в салоне машины, а потом на обочине дороги. В результате полученных ранений женщина погибла на месте. По предварительной версии, причиной кровавой расправы стала ревность. Следственный комитет возбудил дело по статье УК РФ «Убийство».