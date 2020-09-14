Сестра осужденного по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Анастасия в интервью изданию «СтарХит» рассказала, что было в передаче, уже полученной актером в СИЗО.

Как сообщал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом и взят под стражу в зале суда. 9 сентября стало известно, что он получил первую передачу в СИЗО.

По словам сестры Ефремова, передачу брату сделал Евгений Митта, который живет рядом с СИЗО.

«Разрешено передавать 30 килограммов в месяц. И Женя, такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27. Мы теперь вот в нашей группе решаем, кто что несет следующим, чтоб всем сразу не ходить», — пояснила она.

Анастасия рассказала, что свидания с Ефремовым пока разрешены только адвокатам.

«И вот вчера у Миши как раз был адвокат, которому он на бумажке написал, что ему там требуется. Беспокоилась, может, там холодно, и свитер ему какой-то необходим или другие вещи. Может, игры разрешены, и я бы ему туда скрэббл передала. Все мы люди подвижные, на машинах — отвезем», — заявила она.

Сестра актера также подчеркнула, что уже скоро станет известно, каким образом будут разрешены свидания, и выразила надежду, что уж ее-то «допустят до тела».