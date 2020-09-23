Родная сестра Анастасии Голд Екатерина рассказала, как она и другие родственники приняли молодого человека в свою семью. Девушка призналась, что одобряет выбор родственницы и принимает его в любом случае. Также Екатерина Гаджиева добавила, что не успела подготовиться к торжественному бракосочетанию, потому что молодые до последнего момента думали, делать ли свадьбу или просто расписаться даже без приглашения гостей.



Катя призналась, что свадьба сестры и Ильи буквально была на «волоске», родственники за неделю узнали, что торжество будет. Именно поэтому некоторые гости, в том числе и Катя, не успели подготовить какой-либо сюрприз и решили подарить молодым конверт с деньгами, чтобы они сами потратили их на то, что нужно.



Сестра Насти рассказала, что рада за родственницу, ведь она счастлива и действительно любит своего избранника. Катя ждёт, когда Анастасия с Ильёй подарят ей племянников. По словам девушки, если Настя решит рожать ребёнка на проекте, то она с остальными родственниками отнесётся к этому с пониманием, ведь все родные видят, как Анастасия Голд любит это место.