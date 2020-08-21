Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие приказа, обязывающего сервисы такси Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников. Ранее из-за этого приказа обе компании намеревались приостановить работу в штате, пишет The Verge.

Пока что действие приказа приостановлено до октября 2020 года, и за это время компании могут попытаться добиться его отмены. Если апелляция не будет удовлетворена, Uber и Lyft должны будут нанять водителей в штат, что приведет к изменению их бизнес-моделей и росту расходов.

Как напоминает TJ, в статусе подрядчиков водители Lyft и Uber не имеют соцгарантий, включая сверхурочные, страховку и оплату больничных. При этом в компаниях утверждают, что водителей устраивает такое положение дел, которое позволяет им иметь гибкий график.

Суд обязал компании перевести водителей в штат на прошлой неделе, после чего Uber и Lyft объявили о приостановке работы. Теперь же Lyft и Uber поприветствовали решение апелляционного суда. При этом в компаниях пообещали продолжить борьбу за возможность водителей работать по свободному графику.

Основанием для претензий к компаниям стал вступивший в силу в Калифорнии в январе этого года закон, который относит к подрядчикам только людей, выполняющих работу, не относящуюся к основным направлением деятельности компании. В ходе подготовки закона, сервисы, деятельность которых регулирует документ, предлагали компромиссный вариант, предусматривающий предоставление работникам некоторых социальных гарантий при условии сохранения для них статуса подрядчиков, а не сотрудников.