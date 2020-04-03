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Россияне с марта стали чаще искать удаленную работу, число опубликованных вакансий с удаленным форматом работы также возросло на десятки процентов или даже в разы, сообщили РИА Новости представители крупнейших онлайн-сервисов по поиску работы.

«Соискатели все чаще ищут «удаленку»: в марте количество запросов по поиску удаленной работы на hh.ru выросло на 23%», — рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Представитель компании также отметил, что число опубликованных вакансий, где упоминается удаленный формат работы, за вторую половину марта выросло более чем на 80% (год к году, по всей РФ). Из отраслей компаний, чаще всего публикующих вакансии с удаленным форматом, лидируют (по состоянию на 31 марта) «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (39%), «Образовательные учреждения» (17%), «Услуги для бизнеса» (10%), «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» (7%), «Финансовый сектор» (5%), на остальные отрасли суммарно приходится 23%.

Специалисты SuperJob также наблюдают значительный рост интереса к удаленной работе с середины февраля. "И со стороны работодателей, и со стороны соискателей за последние 1,5 месяца спрос вырос больше, чем в 3 раза. Это касается всех отраслей, которые можно перевести на дистанционный режим работы", — отметили в пресс-службе сервиса.

Аналогичную ситуацию в компании наблюдают и с собеседованиями. "Согласно нашим исследованиям, 70% работодателей по стране уже проводят собеседования не очно, а онлайн. Мы ожидаем, что рост будет продолжать расти", — добавили в пресс-службе.

В сервисе поиска работы Worki за неделю с 16 по 22 марта спрос на вакансии с удаленным типом занятости вырос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%. В службе быстрого поиска работы и сотрудников появилась новая категория "Удаленная работа", речь идет о сотруднике колл-центра или консультанте интернет-магазина. В свою очередь, hh.ru в конце марта запустил отдельный телеграм-канал с публикацией вакансий с "удаленкой". В SuperJob вывели поиск удаленной работы на стартовую страницу сайта из-за высокого интереса к данной опции.

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