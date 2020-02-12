Российский сервис знакомств «Мамба» дал пользователям возможность добавлять в анкеты важные для себя теги и искать по ним. Теперь шансы найти подходящую пару стали выше: надо добавить нужные теги в фильтры поиска и приложение подберет максимально подходящих людей, говорится в релизе, поступившем «Известиям».

В усовершенствованном поиске учитывается геопозиция, возраст, рост, цели знакомств и любые теги, которые укажет пользователь. Параметры можно менять, удалять или придумывать новые.

По мнению создателей сервиса, совпадение тегов — это хороший повод для знакомства, а новая функция сделает поиск максимально эффективным.

При этом отмечено, что в пятерку женских интересов на «Мамбе» входят чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. Среди мужских интересов — автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

«Мы провели большую работу над новым сервисом: добавили возможность указывать произвольные теги в собственной анкете, обновили дизайн и полностью переработали форму фильтров поиска», — отметил руководитель мобильного направления сервиса знакомств Виталий Борисов.

По мнению директора по маркетингу «Мамбы» Петра Бойцова, теги стали своего рода личным брендингом. «Проставляя теги в своей анкете, человек добавляет штрихи к своему портрету на «Мамбе» и таким образом заявляет о своей уникальности», — отметил он. По словам топ-менеджера, в первые дни тестирования функции ею воспользовались чуть более 500 тыс. человек, а в системе появилось 50 тыс. уникальных тегов.