Российский певец Александр Серов очень эмоционально отреагировал в четверг, 16 января, на инициативу депутатов Верховной рады, которые обратились в Службу безопасности страны (СБУ) с просьбой запретить въезд на Украину ему и артисту Валерию Сюткину.

«Они придурки, что ли? Кого они не впускают? Идиоты! Я сделал три коллектива на Украине, я лауреат конкурса стран Содружеств на Украине. Сколько я сделал на Украине!» — цитирует Серова телеканал «360».

Ранее в этот же день депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил на своей странице в Facebook, что нужно запретить въезд российским артистам на Украину за то, что они выступают в Крыму.

По его словам, в СБУ с просьбой не допускать в страну «подобных персонажей в целом и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов на Украине», обратились 40 депутатов из четырех фракций и групп.

Арьев отметил, что по реакции ведомства будет видно, готово оно «проявить принципиальность» или нет, однако даже при бездействии СБУ «концерты спокойно не пройдут», пригрозил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.