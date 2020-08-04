Международный союз конькобежцев (ISU), по предварительной информации, принял решение сохранить серию Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к переговорам, которые прошли в ISU в понедельник.

Из-за ограничений на международные поездки, действующих во многих странах, в формате проведения соревнований возможны изменения, которые будут обсуждаться позднее.

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 из шести этапов должна стартовать в октябре. Этапы соревнований пройдут в США (23-25 октября), Канаде (30 октября — 1 ноября), Китае (6-8 ноября), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября).

The Grand Prix Final is penciled in for December in Beijing.

However, because of the coronavirus pandemic's spread across the globe, the GP Final could be moved to the beginning of next year.

#ISU #GPFigure

https://t.co/CS18AYPW3Y — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 4, 2020

Также сообщается, что Финал Гран-при, который должен пройти 10-13 декабря в Пекине, может быть перенесен на начало следующего года.

Добавим, что 20 июля ISU сообщил об отмене серии юниорского Гран-при сезона-2020/21 из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки из-за пандемии.