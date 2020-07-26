Netflix продлил сериал для подростков «Внешние отмели» на второй сезон, сообщает Variety.

Актерский состав останется прежним, в том числе Чейз Стоукс, Руди Пэнкоу, Мэдисон Бэйли и Джонатан Дэвисс вернуться к своим ролям.

Шоураннеры и исполнительные продюсеры у второго сезона будут прежние: Джонас Пейт, Джош Пейт и Шеннон Берк.

Премьера проекта на Netflix состоялась 15 апреля.

«Внешние отмели» рассказывает про жизнь подростков на острове в Северной Калифорнии. Население здесь поделено на две категории: богачи и бедняки. Главные герои – из числа вторых.

Они находят затонувшую лодку, которая выводит их на след пропавшего отца одного из персонажей и поиски клада в 400 миллионов долларов.